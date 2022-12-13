台南市政府文化局推出年度企劃「漫月美行動」，本周六開幕，以「我們」為策展主題，19件作品分布在6條街區巷弄及老屋空間，今年首度結合14個據點和地方商家，透過賓果闖關方式，讓遊客感受不同的在地體驗，另作品展期至明年2月中旬。鹽水區長陳文琪稱讚，這次主題「我們」2字選得好，因為行銷鹽水需要「我們」一起努力，期待各地遊客前來遊玩。

市府從12月17日至明年2月12日在鹽水街區巷弄推出「漫月美行動」，且為了迎接明年兔年，月之美術館除了同樣有趣味詼諧的圖像角色IP虛擬館員「兔大叔」在場域周邊歡迎大家，今年特別有虛擬館長「月老」初登場，12座不同動作造型的燈箱，搭配環境場域、空間動線及闖關活動，引領觀眾進入展區。

永成戲院前由在地的「禹禹藝術工作室」，他們透過此次計畫，串連地方資源，讓廣受好評的王爺廟巷燈籠成為每年策展核心，今年持續與月港廣濟宮王爺廟及居民、奇美奇憶學堂、義竹國中、橋南社區、歡雅國小、坔頭港國小、月津國小、明達中學、南台科大、日青家藝術工作室合作辦理11場工作坊，彩繪450顆燈籠在王爺廟巷裝飾。

值得一提的是，今年「漫月美行動」首度推出賓果連線闖遊戲，結合14個據點和商家，透過16個賓果闖關方式，串聯地方店家；活動期間，民眾只要進行16 個共創行動的闖關，完成行動即可依據連線數量，獲得展覽限量周邊小物，包含紅包袋、春聯、意麵禮盒、兔大叔公仔、旋轉月球燈等好禮。