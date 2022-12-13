高雄63歲曹姓婦女與丈夫日前騎車到高雄車站，搭乘火車到嘉義看表演，不料回高雄要返家時，兩人都忘記車停在哪，還花了好幾個小時、繞了車站周圍數圈都未尋獲，曹婦著急跑到派出所求助。警方獲報後，請曹婦回想停車周邊環境，再根據她描述於10分鐘內火速尋獲機車，夫妻倆頻頻向員警道謝，並讚賞高效率的協助。

10日上午，曹婦與丈夫騎車至高雄車站，將機車停放在附近停車格上，搭火車到嘉義去看表演，下午從嘉義返回高雄，準備要騎車回家時，此時夫妻倆都忘記車停在哪，於是他們決定以地毯式搜索的方式，逐步搜尋整個車站周圍，但還是找不到，繞了車站好幾圈，找了好幾個小時都找不到，只好報警求助。

10日晚間9時，曹婦心急跑到三民第一分局長明派出所尋求協助，員警聽聞後，先請她冷靜回想當時停車的周邊市容及特徵，曹婦此時將回想的內容告知給員警，員警聽聞後研判，曹婦將車停放在三民區建國三路附近。

經員警到場尋找，再根據曹婦提供的車牌號碼，不到10分鐘，就在建國三路騎樓找到曹婦的機車，曹婦也喜出望外的表示「拍謝啦!下次會記得拍照」，對於造成員警的困擾，夫妻倆也感到很不好意思，頻頻向協尋的員警到謝，讚賞員警高效率及熱心協助。