短影音平台TikTok近來成為資安輿論焦點，數位發展部限制公部門設備下載，行政院稱公務員若違反規定會加以懲處，未來也將協調其他4大院比照辦理，遭國民黨立委賴士葆痛批，此舉就是言論管制，讓公務員純綠化，至於是否擴及到民間，行政院長蘇貞昌13日表示，會參考民主國家做法、經驗，再來討論和設定。

針對公部門相關的資通訊設備、場域，禁止下載、使用抖音、小紅書等中國軟體，數位部日前表示，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，從2019年「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」實施後，已限制公部門資通設備及所屬場域使用。

不過，此舉也被批評是言論牽制，蘇貞昌下午出席第一屆社區營造獎頒獎典禮前受訪表示，對於有資安疑慮的軟、硬體，政府早在2019年就要求公務部門排除，同時嚴加防範，因為資安的疑慮等於是國安的疑慮。

至於民間的使用，蘇貞昌說，會參考各民主國家的做法、經驗來討論、來設定。

據了解，行政院跨部會專案小組將在明日舉行第二次會議討論，重點包括公部門是否還有強化管制的可能性、分析印度立法管制抖音的成效，作為是否將管制令擴及民間的依據，至於校園場域，將思考如何在媒體識讀面向對學生施予柔性管制手段。