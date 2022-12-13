入冬首波冷氣團來襲，南部農友嚴加戒備。（圖／高雄區農改場提供）

根據中央氣象局預報資料顯示，受到大陸冷氣團南下影響，17日起各地氣溫將明顯下降，並持續至19日，高屏地區夜間氣溫可能降至12度以下，山區更有機會出現10度以下低溫。高雄區農業改良場提醒農友，要隨時注意各地氣象預報，預先做好防寒管理，並觀察作物低溫後的生長變化，即時因應以減少損失。

農改場高雄場長戴順發表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等寒害現象；建議低溫期間可灌水保持土壤溫度，或利用設施覆蓋保溫，若無搭建設施，可利用防風網或黑色遮光網圍起田區四周，以阻隔寒風，延緩果園降溫以減輕作物損害。

盤點目前為高屏果樹生產重點時期，尤其蓮霧正值花果發育及採收期，低溫期間可引灌溫度較高的地下水來保持根溫，但低溫後若劇烈回溫容易發生落果，必要時應適度提前採收果實；部分利用燈照調節產期的棗園已進入採收期，低溫期間降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意降雨預報，必要時亦應提前採收。

紅龍果目前為產調季節，如開花期遇低溫，需加人工授粉促進果實發育。芒果若為早花的田區，建議於開花期加強飼養授粉昆蟲，以增加授粉著果率。

水稻及蔬菜方面，水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗；尚未插秧田區應待寒流過後再插秧，已插秧田區低溫期間可以3-5公分深水灌溉進行保溫，寒流後可先行補植，再施用少量氮肥促進恢復生長。

花卉方面，熱帶花卉容易受低溫影響造成葉片或花器焦枯、失去商品價值，建議除加強設施保溫措施外，低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，或使用抗蒸散劑（如水蠟）來減少植株蒸散，以增加耐寒性。

戴順發強調，低溫來臨前的防護措施密切影響農作物後續的產量及品質，高雄場已於網站建置農作物相關防寒及復育措施，可供農友參考運用，農友若有任何相關技術問題，可逕洽高雄場技術服務團成員。