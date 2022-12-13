《阿凡達：水之道》在東京首映造成萬人空巷。（迪士尼提供）

山姆沃辛頓回歸主演《阿凡達：水之道》，現正全球勤跑宣傳。（迪士尼提供）

世界首映後全球媒體影評盛讚、重新改寫影史的史詩鉅作《阿凡達：水之道》，將於14日晚場起搶先全美3D大銀幕登場，IMAX HFR 3D、Dolby Cinema杜比影院3D、4DX、MX4D、D-BOX 3D、3D及2D等全版本同步隆重上映。13日舉行台灣Dolby Cinema 3D首映會，獲全場盛讚口碑爆棚。

《阿凡達：水之道》上周於倫敦舉行世界首映後，媒體影評口碑迅速延燒、立即擄獲美國各大影評人及電影學會成員的心，接連獲得權威單位國家評論協會獎年度10大影片、AFI美國電影學會獎年度10大電影，以及洛杉磯影評人協會獎最佳美術設計等獎項讚譽肯定，在昨晚甫揭曉的金球獎提名名單上也入圍最佳影片及導演兩項大獎，可望令詹姆斯卡麥隆以《鐵達尼號》、《阿凡達》與本片獲得連3莊提名殊榮。

倫敦世界首映一結束，導演詹姆斯卡麥隆與製片強藍道率領巨星主角們馬不停蹄進行全球宣傳巡迴、立即前往首站亞洲造勢，接連於首爾和東京登台造成萬人空巷的風靡轟動，柔伊莎達娜、山姆沃辛頓與雪歌妮薇佛合照簽名來者不拒，毫無明星架子親和力滿分。