藝人陳美鳳縱橫演藝圈40多年，演出不少經典影視作品，尤其常大方秀出火辣身材，有著「最美麗歐巴桑」的稱號，稍早在臉書曬出與包偉銘的合照，只見她身穿白色毛衣，中間直接挖空露出傲人上圍，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳美鳳曬出與包偉銘握手的合照，只見她身穿白色毛衣露出雪白香肩，膚質看起來吹彈可破，胸前則是直接挖出一個洞，不僅一對傲人北半球若隱若現，還擠出深邃事業線，讓人看得血脈賁張，下半身則是搭配黑色皮短褲，一雙纖細美腿一覽無遺，保養得宜的好身材看不出來已經66歲，她也不忘強調：「鳳鳳覺得~不是年輕才快樂，而是快樂才年輕~保持好心態很重要，太重要」。

陳美鳳這張照片短短幾小時就吸引上千粉絲按讚，紛紛留言：「這畫面太美好必須存精選」、「我們都要永遠保持一顆幼稚年輕的心態，開心每一天」、「鳳姐您也一樣這麼多還是沒變那麼年輕」、「倆人都是高顏質又不老的美女和帥哥」、「永遠的帥哥美女，天天開心快樂就會年輕」、「真的常保快樂的心，快樂就是年輕的唯一道路」。

陳美鳳雖然現在感情毫無下文，但她倒是樂觀看待此事，先前也曾給出單身建言：「可能時間還沒到，莫慌莫急，努力工作，把自己先打理好！」也不忘對過份關心晚輩的長輩喊話：「我們要當一個讓人家喜歡的長輩，不要碎碎唸，緣分真的沒到不能為了嫁而嫁。」