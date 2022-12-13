應廈門市台商協會、福州市台商協會邀請，金門當選縣長陳福海、馬祖當選縣長王忠銘帶領相關人員12日在廈門分別與廈門、福州口岸相關單位開展交流座談，會商「小三通」復航相關便利化措施。交流座談會後，2位縣長當選人今天（13日）上午召開媒體見面會，介紹了會商內容及金門、馬祖對「小三通」復航的準備情況，並表達了希望以最快速度達成恢復「小三通」的期盼。

陳福海和王忠銘表示，交流座談會專門就小三通復航等議題進行會商。陳福海首先代表金門鄉親感謝福建向金門供水，「兩岸一家親，金門與廈門像兄弟一樣，累積很深的淵源」，其次就「小三通」恢復問題，建議先採用「專船、專案、專班」方式復航，再視情況滾動式探討有序漸進恢復常態化航班，爭取元旦或春節前實現兩岸台商、台幹和陸配回家的願望。

陳福海表示，12月25日，金門將開設窗口，為所有想回大陸的金門籍陸配進行登記；「這是我們行政部門的態度，至於用什麼方式回家，我們會與相關部門進行協調。」

金門縣立委陳玉珍表示，「小三通」經濟實惠快速，關於「小三通」復航，金門、廈門在CIQS、船道安全、核酸檢測等各環節都做好了準備，雙方對復航的細節問題都進行了具體討論。

同時，陳玉珍就記者關切的金門高粱酒被暫停外銷大陸的情況做了回應，「金酒陳報文件上存在疏漏和不足，不符合大陸方面要求，也表示回去後將會協助企業及時審核，協助企業完善相關註冊訊息，相信會獲得滿意的結果。」

王忠銘則表示，此次馬祖一行7人到廈門會談主要關注2個問題，一是「小三通」復航問題，二是談緊急人道救援問題；並以馬祖最近一周發生的漁民落水意外事故，倡議落地兩岸彈性、靈活、快捷的人道救援機制。

連江縣立委陳雪生表示，大陸關於小三通復航準備已經非常完備，開通後探親、旅遊、創業、生活等問題將會在金廈會談、福馬會談中獲得解決，此次座談的目的就是推動小三通復航，呼籲陸委會盡快做出恢復小三通的決定。

媒體見面會上，台青代表向陳福海和王忠銘遞交陳情書。陳福海表示，台青台商們的心聲和需求都聽到了，請台青代表和台胞朋友放心，「只要是對的事，我們一定勇往直前，不畏懼任何政治力量，金門鄉親一定可以回家。」

據陳福海和王忠銘透露，大陸相關單位在座談會上表示，將會高度重視會上提出的問題，針對每個問題分別向主管部門協調申請，盡最大努力幫助解決。

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