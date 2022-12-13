苗栗縣苗栗市李姓婦人，日前在手機通訊軟體群組接收到投資訊息，被自稱「投資專員」以話術欺騙，李婦欲前往銀行轉帳50萬元積蓄，幸好經機警細心的行員察覺，警方獲報趕往現場，才得以保住李婦存款。

苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所警員柯浩勳、李安超，日前接獲苗栗市某銀行報案稱，李姓婦人疑似遭詐騙。根據了解，李婦聽信所謂的「投資專員」，以「投資穩賺不賠」、「高獲利」等話術行騙，才會想要到銀行匯款轉帳。

員警方查看李婦手機內的對話紀錄後發現，婦人根本不認識帳戶使用人，很明顯是遇到詐騙集團，趕緊勸說婦人千萬不要匯款，並加以宣導勿輕易聽信網路上投資訊息，此類是假投資犯罪手法，李婦這才恍然大悟打消匯款的念頭，並頻頻感謝警方及行員的協助。

苗栗警察分局表示，所幸有行員機警察覺有異立即報警，員警迅速到場細心查證、耐心勸阻，方能成功攔阻婦人匯款。也提醒民眾應循正常、合法管道投資，勿輕信假投顧老師，以免遭到「養、套、殺」，積蓄歸零還負債。