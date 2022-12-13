新竹市政府今年首次舉辦「玩風樂市集」創業體驗活動，透過市集擺攤實作，協助青少年從中探索生涯目標，拓展視野與提升自信，開啟更寬廣的生涯願景，並透過課程講座、工作體驗、戶外教育等，協助青年探索自我興趣、發揮無限的可能。

代理市長陳章賢表示，新竹市是座年輕城市，18歲以下孩子比例極高，也相當重視孩子們的教育，市府團隊積極向教育部爭取經費辦理「青少年生涯探索號計畫」，透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、扶助協助、關懷輔導等措施，協助青少年進行生涯探索，適性轉銜就學或就業。

教育處說明，今年青少年生涯探索號計畫，首次規畫「玩風樂市集」創業體驗，安排一系列的創業討論，有設計商品類型、討論販售商品類型、計算商品成本及利潤、設計趣味行銷策略、布置攤位的美感等。

教育處指出，市集活動已於本月初登場亮相，當學生們賣力銷售自己創作商品時，所散發出的自信與肯定，吸引民眾踴躍購買，商品幾乎銷售一空，給予青少年相當大的支持與肯定，且認為商品很有特色、具收藏意義。

參與同學阿松表示，此他把攤位名稱設計為「One time」，代表這「1次」是他第1次擺攤，攤位上的商品經過無數次的討論，集結大家Every One獨特巧思及創意，所造就的成果。

教育處表示，內向害羞的阿松在討論過程中，雖然不常發表自己想法，但默默的觀察活動成員們的努力，將成員的奮鬥精神作為發想，創造為攤位名稱，此攤位名稱也獲得成員們的認同及讚許。

另名學生小花，則是平日幾乎足不出戶，為了這次的擺攤活動，每次的團體討論都準時抵達，結束後還會留下來協助整理環境，對於擺攤的細節也毫不馬虎，小花認真上網搜集資料，例如如何包裝商品、包材的挑選等，也自行製作了轉盤抽獎的道具，過程中也嘗試練習使用電繪版，創造出獨特的「小花龍」，意外成為熱銷商品之一。

教育處處長賴榮光表示，文創產業蔚為風潮，青少年們也不落人後，透過實際創作文創商品及擺攤的經驗，使學生了解「做中學，學中做」，不僅可以激發潛能，發現設計、繪圖、經商及行銷的專長，讓青少年從中找到自我價值，重新找回人生目標。