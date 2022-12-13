北榮玉里分院胡宗明院長說明「玉里模式」成功經驗。（圖／北榮提供）

李文忠副主委期待玉里模式成功經驗。（圖／北榮提供）

繼「家人－玉里傳芳」之後，第二部由財團法人榮民榮眷基金會與臺北榮總玉里分院製作的微電影「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」今（12／13）日上午於臺北榮總舉行首映會，由退輔會副主任委員暨榮民榮眷基金會董事長李文忠主持，林萬億政務委員及衛福部、全國重要精神疾病醫療照護體系等貴賓參與，共同見證北榮玉里分院對精神疾病患者照顧的成果與努力。

「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」微電影，從張雨婷職能治療師的視角，呈現學員李漢祥進入社區工作，與商家阿公之間温馨感人的故事。李漢祥在不被家人接受下，如何憑一已之力努力自給自足，把玉里鎮當做自己安生立命的家鄉。紀錄精障患者在玉里模式的治療下如何找到生命的價值，希望讓社會大眾更了解精神疾病照護的重要性，給予精障患者更多的關懷與支持。

38歲的罹患思覺失調症玉里學員小德，人生第一次站上舞台，分享自己十年來，從剛開始的不適應想回家，出現自傷行為，在玉里醫療團隊的協助下，打開心房努力學習，到現在能進入社區工作、賺錢自立的心路歷程。他在工作中找到自信，母親對他的支持讓他更有力量，他努力戒煙、戒酒、戒檳榔，讓自己身體更健康，保持良好體態，希望能拿到高中學歷，未來能當儀隊報效國家，阿德的故事就是「玉里的模式」的最好見證。

今（111）年3月9日榮民榮眷基金會推出「家人－玉里傳芳」首部微電影，推廣「玉里模式」的成功經驗，獲得了高度迴響，讓國人真實了解「玉里模式」如何幫助精障病友走出醫院，融入社區生活。唯受限影片製作長度，對於玉里鎮民高度包容的情節未能特別著墨，第二部微電影特別展現出玉里鎮鎮民在社區支持的正面力量，如何實際幫助病人回歸社會生活。

李文忠副主委致詞時表示，過去幾年，臺灣社會發生精神病人行為失當時，有關病人的照顧與處遇，就會再度受到社會關注及省思，希望透過這兩部微電影，與社會大眾對話，讓大家充分了解「玉里模式」療癒家園中自助、支持與社區接納的重要性，透過完整的復健模式，開創病友與社區的雙贏結果。藉由「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」這部微電影，讓社會大眾看見玉里鎮鎮民的友善寬容及自助互助建構出的社區復健模式，所發揮的正向能量，同時期待「玉里模式」的成功經驗，能夠協助更多精神障礙者回歸社區生活與就業，真正完成「復元」的歷程。

為了讓與會來賓瞭解「社區支持與復健」對病友的復原成效，首映會特別安排臺北榮總日間病房病友帶來熱舞開場及終場合唱表演，透過敏捷的肢體活動及悅耳的歌聲，以及台上、台下的互動，讓病友增加人際關係的連結，進而感受到自尊與認同，這也是精神復健最大的目標。

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