（至上暨保康特生技董事長葛均（右）與Invitrx董事長Habib Torfi（左）完成代理權簽約儀式。圖／至上提供）

至上（8112）旗下保康特生技12日取得美國再生醫學研究先鋒瑛維翠斯 （Invitrx Therapeutics）台灣獨家代理權。至上暨保康特生技董事長葛均表示，Invitrx董事長Habib Torfi帶領的團隊擁有再生醫學各個領域的專業知識，透過Invitrx符合國際水準的研發技術，相信能夠造福更多普羅大眾。

Invitrx總部位在加州爾灣，在幹細胞、外泌體的萃取和分離、純化上擁有超過20年的經驗，並擁有FDA認證等級實驗室，用以研究再生醫學、免疫提昇、創傷輔助及醫美的解決方案。在全球擁有40個合作夥伴、8個跨國實驗室據點，是一家對再生醫學有著深入研究的全球生技公司。

保康特生技於2020年跨足再生醫學研究領域，今年更進一步取得Invitrx的台灣區獨家代理權，研發種類包含幹細胞與外泌體、NK Cell、生物性傷口敷料、眼藥水、微米噴霧與醫美喚膚系列商機。

保康特生技執行長田玉昇指出，全球有關外泌體，幹細胞的相關研究報告數由2009年的82篇成長到2021年的3,500篇，年成長率超過38％，幹細胞及外泌體已成為近幾年在美容、醫美、再生醫學產業最夯的議題。Invitrx具備多個在地FDA認證的實驗室，專業領域的各項人才加上保康特開發台灣市場的經驗建構了資源互補的優勢，勢必能提供「未被滿足市場之需求（Unmet Market Needs）」的現況一個創新的解決方案。