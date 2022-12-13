渣打發表2023年經濟報告，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，2022年大陸經濟表現不盡人意，受到疫情與房地產等狀況衝擊，預計全年經濟增長約3％。另外預期在後續調整下，2023年大陸經濟增長將反彈至5.8％。

丁爽表示，預期大陸明年經濟增長可達5.8％，幾大因素包括經濟反彈條件逐漸成熟，明年增長目標不會低於約5％的潛在增長率。防疫及房地產政策調整，明年上半年市場信心仍偏低，下半年銷售及投資會開始回穩。以及今年基數低。

丁爽表示，今年大陸經濟受疫情及房地產影響，投資受累，外貿負增長，消費乏力，估計第四季GDP增幅由第三季的3.9％減慢至2.9％，全年增約3％，低於原初制定增長5.5％的目標。

此外，渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，人民幣最差時候已過，美元兌人民幣的公允價值在第三季觸底達7.5，目前處於7至7.2，按市場對大陸GDP的預期，公允價值將溫和升值至7以下。