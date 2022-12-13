為了協助勞工爭取權益，勞動部2009年起提供「律師代理扶助」，去年進一步擴大包括裁判費、執行費等「必要費用扶助」，每年預算約花費2000萬餘元，10餘年已累積提供3萬4000餘件勞工律師代理扶助，其中7成結果對勞工有利，共為勞工爭取逾80億元。

為協助勞工爭取權益，勞動部提供如與雇主有終止勞動契約、積欠資遣費或退休金，或遭遇職業災害，或未依勞保或就保以多報少等爭議，提供法律扶助，就算是依勞動事件法的「司法調解」也有扶助。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，早年勞動部提供律師酬金，由勞工自行選擇律師，但有時候反而不知去哪裡尋求法律服務，因而在2009年起與法扶基金會合作提供「律師代理扶助」，並在去年擴大必要費用扶助範圍，10餘年以來，提供3萬4000餘件律師扶助，核定律師報酬約4.5億元，其中7成訴訟結果對勞工有利，共爭取逾80億元。

王厚偉說，現行行政調解如果涉及職業災害、雇傭關係認定、資遣費或退休金也可申請扶助，目前也研擬要把超過一定數額的工資爭議納入，協助勞工爭取應有權益。