為了早日達成晶片自給自足，還有力抗來自美國的打壓，路透社13日根據消息來源報導，中國大陸正在擬定一項超過1兆人民幣，約1430億美元的半導體扶植計畫。

路透社表示，北京致府預計推出長達5年的當地景氣刺激計畫中，半導體就是其中之一重點產業。大陸打算用補貼以及租稅優惠等方式，多管齊下發展自己的半導體製造與研發項目。

若一切順利，據稱將在明年春季開始執行。北京政府金援目標是協助陸企、主要是半導體晶圓廠購買國內的半導體設備。據悉，這些公司只要負擔8成費用，中央將提供兩成補助金。

美國總統拜登在8月初簽訂一項高達2800億美元的晶片法案，除了支持當地晶片業者，並解決全球供應鏈斷鏈問題，最重要的是可藉此壓抑中國大陸在全球各方面日增的影響力。

為了不被美國壓著打，中國大陸才會推出此金額龐大的半導體茁壯政策。北京政府希望當地晶片業者，日後能靠自己的力量打造所有半導體上中下游，整條健全的供應鏈。不過，大陸官方對上述消息，尚未有任何評論。