經過整夜的協商，歐盟在周二早上達成一項協定，對進口鋼鐵和水泥等汙染性商品，徵收二氧化碳排放關稅，為全球首個旨在支援歐洲工業脫碳(decarbonise)計畫的規定。

歐盟國家的談判代表在周二凌晨5點左右於布魯塞爾達成一項協定，透過這項法律，對進口鋼鐵、水泥、化肥、鋁和電力徵收二氧化碳排放的費用。

進口這些商品到歐盟的公司需要購買憑證(certificates)，來彌補二氧化碳排放。該項方案同樣適用於海外企業和歐盟內部的企業，後者在碳排時，同樣需要在歐盟的碳市場購買許可。

歐洲議會的該法案首席談判代表Mohammed Chahim表示，碳邊境關稅對於歐盟抗擊氣候變化的努力至關重要。

徵收該碳稅的另一目的，是防止歐洲工業被環保規定較鬆的國家，其生產的廉價商品所削弱。

該法律還將適用於進口的氫氣。該規定最初並未出現在歐盟的提案中，而是受到歐洲議會議員的支持。

目前歐盟對境內業者發放免費的二氧化碳許可證，以保護它們免受到外國的競爭，但計畫逐步取消這些免費許可證，以遵守世界貿易組織的規定。