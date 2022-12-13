苗栗後龍鎮１名老翁不久前才遇過假檢察官的詐騙案件，日前又遇到「假表妹」要幫他買保險，老翁原本又要匯錢２０萬元給對方，所幸被行員機警幫忙報警，經過員警跟行員極力勸阻，老翁才作罷保住積蓄。

苗栗縣警察局竹南分局後龍分駐所警員姜俊宇12月9日9時20時許，接獲後龍鎮某一間銀行報案稱，有１位老翁疑似遭詐騙，請警方到場協助。

「阿伯又是你！」姜俊宇到達銀行就認出該名老翁，原來老翁才剛遇過佯稱檢察官要監管財產，險些被騙百萬，當時也是經過後龍分駐所員警幫忙，得以保住財產。

而這次老翁又遇到「假表妹」要幫他買保險，他堅信對方說法，興沖沖地拿著20萬元要匯款，還好銀行行員關懷詢問，察覺老翁遇詐，馬上報警處理。

根據了解，該「表妹」只是老翁認識的網友，以噓寒問暖、甜言蜜語攻勢，成功取得老翁信任，讓老翁陷入圈套，所幸姜員與行員們極力勸阻，並先護送老翁至後龍分駐所，由所長楊旭中及副所長陳世文加入勸阻行列，成功徹底打消老翁匯款念頭，並協助老翁將「表妹」line帳號封鎖刪除，避免老翁再受蠱惑。

竹南警分局長廖修鴻表示，本次幸好有熱心行員察覺有異進而報警，經員警們到場耐心勸說，成功攔阻民眾匯款，使詐騙集團無法得逞。藉此提醒，交友詐騙盛行，請民眾多留意並多向長者宣導相關案例及防詐知識，如有遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙專線或110報案電話詢問，以確保自身財產安全。