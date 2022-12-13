國民黨年輕議員喊出世代交替，台北市議員徐巧芯、台北市議員徐弘庭陸續表態，要放眼2024立委選戰，將被徐弘庭「挑戰」的現任黨籍立委賴士葆今受訪時說「歡迎競爭」，徐弘庭則強調，年輕世代做出表態，並不是要掀起戰爭，藍營的世代交替問題在黨內，黨應該要有大智慧。

徐弘庭說，年輕世代表態放眼2024，並不是要掀起所謂世代戰爭，而是整個黨、甚至國家要一起面對一個問題，就是當人口結構開始改變，國民黨要拿什麼態度去做應對？徐巧芯反應的就是屬於年輕世代的焦慮，因為一個政黨要永續發展，要面臨到所謂人口變遷跟人口結構改變。

徐弘庭指出，今天如果國民黨沒世代問題，相信自由市場競爭下，誰有機會都理所當然，但如果有世代問題，那就要適度讓年輕世代有機會，政黨有如此思維，才能說服社會大眾，否則他過去一直講說必須年輕化，爭取年輕世代支持，都會淪為空談。

徐弘庭點出，國民黨的長久問題，就是年輕人好像年輕世代在這個黨裡面沒有那麼多機會，沒辦法發展，「黨裡面年輕世代確實都很辛苦」。他強調，年輕世代終有一天必須承接國民黨的棒子，可是承接過程中有無機會受足夠訓練、歷練？若有，才能進一步說服社會大眾，有機會跟未來世代一起共榮共存，如果沒這種機會，相信社會上年輕世代不會再相信這政黨，如果年輕世代不相信這政黨時，這政黨路線該如何維持？兩個世代必須一起團結合作，找出方法做最好選擇。

徐弘庭表示，國民黨前輩們確實非常厲害，坦白講要跟他們競爭非常辛苦，他4年前碰壁過一次；他並以足球員梅西、C羅為喻，他說，這兩人要繼續打下去，絕對不會有人反對，可是為什麼他們未來會從國家隊退下來，因為每個世代必須要受到訓練，才能承接更多責任，「重點不在強或不強」，再端看整個政黨發展，有無機會接受更多磨練空間、承擔更多責任，這是需要考慮的部分。

徐弘庭說，如果沒有世代交替的話，就像這次大家討論各個縣市人事案，就是一個很明顯的例子，出現很多狀況、或是找不到人，這也反應出長遠問題，而現有結構得靠行動改變；他認為，藍軍的世代交替核心問題在黨內，黨內應該有大智慧，否則放任兩個世代火車對撞，只會雙輸。

徐弘庭強調，不會跟賴士葆宣戰，也不會要求主動退位，因為他希望大家能一起找到方法，讓政黨永續發展下去，他再次舉例，難道新創公司打的贏台積電嗎？這是不可能的事情，可是對國家來說，是否同時需要台積電、新創公司共存，這是需要的，所以這時需要政黨有更多智慧，思考這個問題。