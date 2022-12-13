大環境變數增加，供應鏈失序引發的重複下單惡果跟進浮現，在高價庫存去化壓力罩頂一下，崇越電（3388）財務長吳坤明在今日的法說會中看淡今年下半年的毛利率表現，認為下半年毛利率表現應不若上半年，就連庫存調整天數也不像前次法說會中預期的那麼樂觀，恐由今年底拉長到明年農曆年後，調整時間整整多出一個季度。

受到全球通貨膨脹、大幅升息、俄烏戰爭、美元大幅升值等多項因素干擾，各產業訂單普遍下滑，再加上，過去二年因為疫情因素導致供應鏈失序，重覆下單成市場常態，庫存數量偏高已是多數業者心中共同的痛，隨著客戶相繼去化庫存，今年下半年起，原物料價格跟進出現走跌，種種利空橫空而出，崇越電也苦嘆，受到處理高成本庫存，再加上強勢美元墊高成本影響，今年下半年的毛利率恐比今年上半年下滑。

且這波庫存去化的壓力今年還看不到盡頭，崇越電指出，原估庫存去化應到今年底就會結束，但目前看來，預計至少仍需要一個季度，也就是說可能得等明年農曆年後，才會告一段落。