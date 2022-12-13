造紙大廠正隆（1904）落實永續經營，響應政府的綠色採購政策，2021年綠色採購金額88.6億元創新高，綠色採購比例達41.1％。正隆立下最新目標，2030年綠色採購金額占比要達到50％、FSC森林驗證木漿的採購目標更要達成100％，成為名符其實的「綠色企業」。

正隆接軌國際趨勢，積極推動綠色採購，像是採購原物料、工廠設備及辦公用品時，優先選擇具環保標章、節能標章和FSC（森林管理委員會）國際認證等綠色產品，減少環境衝擊，綠色採購績效在國內企業居於領先。

正隆大園廠周一獲頒「桃園市績優綠色採購企業」，其他正隆全台工廠，今年來也陸續獲頒行政院環保署及各縣市政府環保局的綠色採購績優單位肯定。

去年，正隆綠色採購金額達88.6億元，創下新高，綠色採購比例達41.1％。原本公司設定2030年希望達成45％目標，惟最新宣布上修，要力拚2030年綠色採購金額占比達50％。

正隆購料部協理簡春龍表示，身為綠色紙業標竿，正隆在採購上以節能減碳設備為優先，廠內戶外及辦公室照明多數採用環保LED燈、公務車和堆高機也逐漸汰換為電動車，雖然初期投入採購費用較高，但從節能減碳、環境友善和社會績效等整體來看，是多贏。

正隆不僅落實綠色永續採購，也積極推廣綠色消費，從產品生命週期出發，專注低碳產品開發。為落實廢棄物資源化和從源頭減量，正隆從2018年率先啟動「回收供應鏈轉型升級」，施行以來，輔導144家回收業者落實源頭分流、10家業者轉型升級，把永續變成業界標準，成功減量50％紙渣雜質，產線耗能降低10％。