2023年即將到來，小孟老師在臉書上點名4生肖，生肖牛、生肖蛇、生肖虎、生肖猴偏財運佳，買樂透可搭配開運的顏色、物品，其中生肖猴可打開手機觀看紅色火焰或彩油，就能藉由紅色能量旺財氣，另外生肖虎可在家人幫忙下選號，藉由家人的財運來引進自身財氣。

▍第四名：生肖牛

2023年屬牛的人財水充沛，財富能量旺到爆，幸運色為粉紅色也是桃花的顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再去下注，說不定會有好事發生。

▍第三名：生肖蛇

屬蛇的人在2023年偏財宮位非常旺，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放入千元大鈔，就能讓財運不斷噴發。

▍第二名：生肖虎

屬虎的人在2022年偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，可以尋找家人來幫忙下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話後再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。

▍第一名：生肖猴

屬猴的人投資運旺，2023年紅色為他們的幸運色，財氣能進入財寶庫，建議下注前打開手機觀看火紅色火焰，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺他們的財氣。