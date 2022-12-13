一名男網友表示，昨日下午發現某處的社區大樓外牆有巨大溫度計，拍攝當天氣溫為16度，令他感到相當稀奇，將其拍下後PO上網，隨即引發討論，網友紛紛大讚「有溫度的房子」，當中也有眼尖網友說，該社區位在桃園中壢區。

原PO昨（12）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，圖中一棟大樓外牆鑲有巨大溫度計，一旁還有「0、10、15、20、25、30、35、40」的數字，當中還用藍色燈泡做成的刻度。據原PO上傳的照片來看，當天的氣溫為16度，他說「路上看到一隻巨無霸溫度計」。

大樓外牆的溫度計設計，讓1.5萬網友狂讚。（圖／網友授權提供）

圖文曝光，引發1.5萬網友討論，「原來是真的溫度計不是單純藝術品」、「有溫度的房子」、「天啊！第一次看到覺得好可愛」、「超可愛的公設」、「期待夏天時，看到溫度的變化」、「40的那一顆燈泡應該可以用最久」、「今天溫度不到三樓」、「好實用的設計」。

留言中也有眼尖的網友發現，該大樓位在桃園中壢，「在中壢環西路喔」、「環西路二段217號附近社區」。