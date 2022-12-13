中市228公園今天凌晨發生毆鬥事件，何姓及方姓男子借款萬餘元給友人陳男，卻遲未還錢，何等友人許姓少年出面約陳在公園談判，雙方發生口角衝突，許姓少年「公親變事主」，遭1名在場男子持木棒毆打頭部，導致頭骨裂傷、腦內出血，目前仍在醫院留觀，警方循線查緝陳男等人到案，追查釐清案情中。

台中市第三警分局立德派出所今天零時15分接獲民眾報案，228公園附近發生民眾糾紛事件，警方抵現場並未發現糾紛情事，但巡經附近仁和路時，發現有1名少年頭部受傷，協助送醫。

警方調查，何姓及方姓男子借1萬1000元給22歲友人陳男，多次約定還錢卻都遭放鴿子，何、方的友人許姓少年出面協調，約陳今天凌晨到到228公園談判，何、方及許到場；陳男則找吳姓友人陪同，雙方人馬對峙，因陳答覆未獲滿意而起口角衝突。

隨後，有名男子到場，持木棒攻擊許姓少年頭部，導致少年頭部受傷，現場溝通失敗而不歡而散。

據了解，警方協助少年送醫，經檢查少年頭部受到鈍傷、頭骨裂傷，腦部出血，目前仍在醫院留觀中。警方循線將陳男、吳男及行兇男子查緝到案，行兇男子避重就輕，供稱他接到朋友電話到場助陣，對案情支吾其辭，警方正調查釐清中。