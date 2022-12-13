中國大陸據報正制定一項規模逾1兆元人民幣的財政激勵計劃，以扶持國內晶片產業發展，並與美國競爭。該計劃將於未來5年內推出，最快會在明年首季。

路透社引述多名消息人士稱，計劃主要以補貼、稅收抵免的形式實施，目的是促進大陸國內晶片生產和研究活動，打造自給自足的晶片產業，對抗美國借技術設限遏制中國的意圖。大部分扶持資金將用於補貼企業採購國內晶片設備，百分比可達到20％，另還會加大對企業建設、擴建或現代化製造、組裝等方面的支持。

有關計劃之前從未披露。國新辦未回應路透的置評請求。