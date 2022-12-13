全球進入後疫情時代，各國陸續解封迎來報復性旅遊熱潮，加上12月除了有年終購物季帶旺消費，目前正如火如荼開踢的世足盛事，以及將大肆歡慶的聖誕商機，都將為各大品牌引來人潮並帶進錢潮。法人建議，投資人宜趁勢搶搭相關ETF布局全球市值大品牌，好迎接一波波購物商機推升的全球消費動能及帶來的投資機會。

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林指出，購物季點燃美國民眾消費力，網路購物更是消費無國界，而這樣的消費力可望延續到2023年，主要是觀察到美國家庭實質可支配所得持續反彈，儘管金融環境收緊不免影響經濟成長，但實際家庭可支配所得正在從上半年的暴跌中反彈，預期2023年將以3%以上的速度成長，而實際收入的好轉，有望成為支撐經濟的強大力量。

美國10月通膨明顯下滑，將使聯準會放緩升息步伐的空間加大，加上聯準會主席鮑威爾12/1談話也偏鴿派立場，有望使評價面持續修復，這樣的情勢有利擁有強大品牌護城河足以穩固市場地位的全球大品牌企業，像是精品巨擘LVMH、Hermes(愛馬仕)，科技龍頭如蘋果(Apple)、谷歌(Google)等，高品牌力屢屢圈住大批忠誠粉絲，現又正值年終購物消費旺季，讓Q4企業獲利及股價表現有偌大想像空間，投資人應特別留意。

根據Adobe統計，今年民眾在網路星期一的網上購物支出達117.9億美元，超過市場預測的112~116億美元區間，這當中不乏是透過亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)等大品牌企業的線上平台進行採購，預計到2022年底整個假期購物季結束時，整體購物銷售額將逼近2100億美元。