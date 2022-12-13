台中56歲林先生因工作需要經常陪客戶喝酒應酬，平時雖會登山養生，近年來卻「愈爬愈痛」，就醫檢查發現左側髖骨竟「蛀掉了」，確診為「股骨頭缺血性壞死」，採「全髖關節手術導引系統」置換人工髖關節，不僅減少併發症，重新幫他找回好腳力。

台中56歲林先生因長期喝酒應酬導致左側「股骨頭缺血性壞死」，幸經「全髖關節手術導引系統」置換人工髖關節順利恢復。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

亞洲大學附屬醫院副院長、骨科主治醫師黃揆洲指出，民眾鼠膝部出現疼痛症狀或是髖關節轉動時劇烈疼痛，除外傷造成脫臼或骨折外，通常與髖關節病變高度相關，國人常因服用過量類固醇及長期酗酒，造成髖關節血液循環受到影響，進一步演變成「股骨頭缺血性壞死」。

林男就醫時曾坦承長期抽菸、喝酒，年輕時並無異狀，僅會偶爾悶痛，未料近1年來症狀愈發嚴重，連爬樓梯都苦不堪言。黃揆洲說，林男於門診檢查時，髖部僅稍微內旋與外轉，就讓他痛到大叫；醫療團隊建議林男置換人工髖關節，起初林男擔心術後「長短腳」猶豫不決，接受手術後3天即順利出院，1個月後就繼續享受山林之樂。

黃揆洲指出，新引進的3D列印技術「全髖植入物手術導引系統」，術前可利用AI動態模擬最佳化植入角度，並搭配3D列印導板找出骨盆之絕對0度將植體精準植入，費用也大幅度降低，本月初獲得「國家新創獎」肯定，未來可望朝AI智能自動化方向努力。

新引進的「全髖植入物手術導引系統」，術前可用AI動態模擬最佳化植入角度，並搭配3D列印導板精準植入，本月初獲得「國家新創獎」肯定。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

黃揆洲也呼籲民眾，遠離酗酒及長時間使用大量類固醇，避免股骨頭逐漸壞死，甚至需要洗腎。一旦發現髖關節疼痛應盡快檢查，若骨頭結構塌陷範圍不大，可先採用助行器減少壓力，若骨頭結構塌陷太大，則可考慮減壓手術或髖關節置換手術，以維持較佳生活品質。