雲林國中舞蹈班三年級生曼妙的舞姿。（周麗蘭攝）

古坑鄉奶油巴士烘焙屋老闆楊程超、陳韻筠夫妻連續２年為雲林國中舞蹈班公演熬煮果醬義賣贊助。（周麗蘭攝）

去年的舞蹈班公演義賣果醬「如初」，今年的是「逸藝」。（周麗蘭攝）

舞蹈班學生與師長及家長合影。（周麗蘭攝）

雲林國中舞蹈班成立10年維持小而美，今年國二、國三學生大放異彩，各獲2項縣賽特優，明（14日）將舉行成果發表。世界柑橘類果醬大賽金牌得主陳韻筠、楊程超夫婦為了這場舞蹈發表會熬煮果醬義賣，他們的女兒是去年畢業的校友。

雲林國中舞蹈班學生在今年的雲林縣學生舞蹈比賽，她們演藝的現代舞、古典舞、民俗舞共獲得國中A團體乙組、丙組等4座特優肯定，值得一提的是賽前有學生確診、跌倒無法上場，4特優獎來得不易。

雲林國中舞蹈班於2013年成立，一直維持小班制，今年六月的畢業生有9人，5人到外縣市繼續鑽研舞蹈，其餘3人選擇就讀普通高中、1人讀五專，都是第一志願排序。

該校將於14日在雲林表演廳舉行舞蹈班成果展，共9首舞碼，為協助學生、家長、校方完成這場舞蹈發表，在古坑鄉經營「奶油巴士烘焙屋」的楊程超、陳韻筠夫妻檔特別熬煮果醬義賣，去年她們的女兒也是該校舞蹈班成果發表會的主角之一。

去年雲林國中舞蹈班公演，楊程超、陳韻筠首次熬煮果醬義賣贊助，命名為「如初」，讓孩子們記得對舞蹈最初的喜愛；今年要義賣的果醬以有機玫瑰花、奇異果熬煮，玫瑰花語是熱情，奇異果是永遠的好朋友，混搭為一瓶，命名為「逸藝」。

「奶油巴士」的果醬去年在英國、日本的世界柑橘類果醬大賽中拿下2金、3、1銅，也是雲林縣的十大伴手禮。