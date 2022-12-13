阿根廷要採購戰機的消息不斷，無論是中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機、印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）、俄製米格（MiG）-35，甚至丹麥的二手 F-16戰機，都曾出現在可能的採購名單上。
然而，據《防務新聞》（Defense News）13日報導，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）上周在接受《金融時報》（Financial Times）專訪時被問及，有關採購戰機的計畫，但他回答，絕對有比買武器更重要的事。他強調，阿根廷沒有戰爭問題，和平是南美國家之間的共識。
然而，就在他發表聲明前，阿根廷空軍團隊才檢視並評估了丹麥的二手F-16。先前阿根廷還考慮要買以色列的「幼獅」（Kfir）戰機，還有法國達梭（Dassault）的「幻象」（Mirage）F1戰機，但後來打消了採購這些二手戰機的念頭。
此外，它也研議過採購「獅鷲」（Gripen），以及韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries）的FA-50，但在和阿根廷打過福克蘭戰爭（Falklands War）的英國出手阻撓後，也都不了了之。
事實上，自從服役了45年的最後1架「幻象」戰機2015年退役後，阿根廷就沒有超音速戰機。目前空軍戰鬥機隊主要由武裝的IA-63「彭巴」（Pampa）教練機，以及大約6—8架 A-4AR 「戰隼」（Fighting Hawk）組成。
不過，布宜諾斯艾利斯獨立國防分析師皮內羅（Luis Piñeiro）指出，阿根廷空軍夢想要有超音速戰機已經有好一段時間了，他們投入時間和資源去檢視、評估並研究了再次落空的解決方案。他說，費南德茲眼裡只有南美的和平，顯然對鄰國巴西和智利在加強空軍戰力視而不見。
而巴西約有50架升級的F-5戰機，武裝了超視距飛彈，同時也正開始接收36架先進「獅鷲」NG戰機中的第一批。至於智利則有42架F-16，以及11架升級過的F-5戰機。
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