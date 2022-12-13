阿根廷買戰機 看多了

阿根廷要採購戰機的消息不斷，無論是中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機、印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）、俄製米格（MiG）-35，甚至丹麥的二手 F-16戰機，都曾出現在可能的採購名單上。

然而，據《防務新聞》（Defense News）13日報導，阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）上周在接受《金融時報》（Financial Times）專訪時被問及，有關採購戰機的計畫，但他回答，絕對有比買武器更重要的事。他強調，阿根廷沒有戰爭問題，和平是南美國家之間的共識。

然而，就在他發表聲明前，阿根廷空軍團隊才檢視並評估了丹麥的二手F-16。先前阿根廷還考慮要買以色列的「幼獅」（Kfir）戰機，還有法國達梭（Dassault）的「幻象」（Mirage）F1戰機，但後來打消了採購這些二手戰機的念頭。

此外，它也研議過採購「獅鷲」（Gripen），以及韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries）的FA-50，但在和阿根廷打過福克蘭戰爭（Falklands War）的英國出手阻撓後，也都不了了之。

Argentine President, Alberto Fernández said, “Argentina has to allocate its resources to things more important than the purchase of military aircraft today”.



This means that the competition to procure fighter jets has been discarded and all deals are halted.#Argentina pic.twitter.com/tobJNi3wnG — Defence United (@Defence_United_) December 8, 2022

事實上，自從服役了45年的最後1架「幻象」戰機2015年退役後，阿根廷就沒有超音速戰機。目前空軍戰鬥機隊主要由武裝的IA-63「彭巴」（Pampa）教練機，以及大約6—8架 A-4AR 「戰隼」（Fighting Hawk）組成。

不過，布宜諾斯艾利斯獨立國防分析師皮內羅（Luis Piñeiro）指出，阿根廷空軍夢想要有超音速戰機已經有好一段時間了，他們投入時間和資源去檢視、評估並研究了再次落空的解決方案。他說，費南德茲眼裡只有南美的和平，顯然對鄰國巴西和智利在加強空軍戰力視而不見。

而巴西約有50架升級的F-5戰機，武裝了超視距飛彈，同時也正開始接收36架先進「獅鷲」NG戰機中的第一批。至於智利則有42架F-16，以及11架升級過的F-5戰機。