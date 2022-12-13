立法院內政委員會近期將排審《平均地權條例》修法草案，要趕在明年元月會期結束前通過修法，商總主席賴正鎰表示，政府一年多來打炒房，從稅收、建物及土地交易量明顯下滑，已看出抑制房價的成效，央行總裁楊金龍說明年初房市就可軟著陸，但也造成房地產上下游相關產業已是哀鴻遍野，若還要禁止預售屋換約轉售與私法人購屋採許可制並五年不得買賣，限制人民自由買賣已涉違憲，希望政府不要再落井下石，且當下應優先拚經濟，繼續把餅做大，讓大家都有飯吃。

賴正鎰說，今年通膨、貸款利率升息，政府打房及工料雙漲等影響，部分建材漲幅超過50％，甚至有的漲了一倍，像是台北每坪建築成本原本13萬元，現在漲到23萬元，甚至要25萬元，所以市場普遍預期房價上漲，紛紛置產來抑制通膨。政府一年多來祭七道金牌打炒房，投資客幾乎都已退場，但高價市場也出現壓力。

六都今年前11月累計建物買賣移轉22.3萬棟，較去年同期衰退7％，明顯反映出房地市場交易確已降溫。賴正鎰說，房地產業者都舉雙手支持政府打炒房，抑制房價，但去年房價飆漲主要受到土地與工料雙漲造成。目前房市冷到極點，過去房地產正常交易時代，每周都有30組來客量，現在僅剩不到5組，剩下10％左右的來客量，多數建案交易趨緩，甚至數月業績都掛零，目前房市上下游產業幾乎是喝西北風來度寒冬。

上月底縣市長九合一選舉過後，蔡英文總統針對明年出口可能不佳，經濟成長疲弱，召集行政團隊高層討論，並指示維持經濟成長動能，穩定民生物價；加強照顧弱勢，減輕生活負擔；確保經濟與金融穩定等三大措施。其中，為減輕人民租屋負擔，要求租金補貼政策朝更簡政便民進行調整並加速推動修法，運用多元政策平抑房價。

賴正鎰說，政府要平抑房價確實可用很多種方法，包括增加社會住宅的供給與租屋補貼等措施。況且，預售屋制度實施近30年，對青年購屋來說，可以不用一次拿出大筆現金，減輕負擔，建商蓋房子也可降低風險，對買賣雙方是一個好的制度。政府現在卻要反其道而行，限縮預售屋買賣。由於物價波動無法精準評估建設成本，開發商只好改採「先建後售」，儘量不推預售屋。