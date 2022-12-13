今年南投花卉嘉年華，以「花開全南投．百花饗叮噹」為主軸，從冬季的山茶花、梅花、櫻花、牡丹花等花卉主題，延續到明年，並結合各地的活動，讓花卉美景渲染的幸福感，滿溢全南投。

南投花卉嘉年華，13日由縣府祕書長洪瑞智、亞洲環球小姐才藝獎第1名的高曼容、中華民國民宿協會全國聯合會理事長張心盈、信義鄉農會總幹事何建中等人，模擬澆灌代表南投花卉之美的碩大花苞，隨著花瓣綻放，宣布花卉嘉年華登場。

洪瑞智特別推薦24、25兩日，在楓樺台一渡假村登場的南投花卉嘉年華主題日「饗食派對、童遊樂園」盛會，並提醒及呼籲各地民眾持續密切掌握「花開全南投．百花饗叮噹」的遊程動態，到南投賞花、觀光旅遊體驗。

台一農場從12月24日到30日，推出「奇幻旅行記」，只要捐贈1張發票（11-12月）不限金額即可免費入園，發票全部轉捐「陳綢兒少家園」；24日限量「饗食派對」，優惠雙人花戀餐699元起；25日「童遊樂園」則有小丑氣球秀、奇幻魔術秀、童趣兒童劇等。

洪瑞智指出，南投縣四季都繽紛亮麗的花卉盛開，1、2月梅花、櫻花；3、4月薰衣草、牡丹、錫葉藤；5、6月繡球花；7、8月金針花；9、10月銀杏；11、12月山茶花、向日葵、落羽松及楓葉，不同的花卉接力綻放。

南投花卉嘉年華，「花開全南投」13日揭開序幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

觀光處長陳志賢表示，2022南投花卉嘉年華，埔里嘉年華心花路FUN，12月17日於埔里鎮台灣地理中心碑舉行；花香草屯─童趣焢窯，12月18日於草屯鎮陳府將軍廟旁農田登場；花卉主題日12月24到25日，於楓樺台一渡假村；信義鄉踏雪尋梅12月24日開鑼、明年1月8日於信義農會梅子夢工廠及牛稠坑梅園；幸福信義鄉耶誕感恩活動12月24日在羅娜村舉行；清境璀璨銀河─原星跨年晚會，12月31日在清境統一超商前廣場；2023仁愛鄉互新冬梅賞花季，明年1月1日到1月15日，於清流中原眉原所在的互新聚落；仁愛鄉櫻花季健康路跑，明年2月4日於春陽村舉辦；蘭鄉報歲．櫻紅迎春，明年1月16日到2月5日於魚池鄉；信義鄉草坪頭櫻花季花與茶的饗宴，明年1月20日到3月5日；2023櫻花冬筍季，於明年1月中旬於鹿谷鄉小半天石馬公園；晶園山茶花季從12月16日到明年2月16日，於日月潭晶園休閒渡假村；2「花現暨大．育櫻滿林」暨大櫻花季，明年1月19日到3月5日。九族櫻花祭、九族薰衣草季明年2月起；杉林溪牡丹花季，明年3到5月於杉林溪森林生態渡假園區。