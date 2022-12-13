一名女網友問男友想要什麼生日禮物，對方回「口X」，男友說「一年一次不過份吧」，她表明拒絕，問對方「前女友們幫妳口的不夠嗎」，男友說她們已經不在，她事後發文說真的不喜歡口X，但不代表不愛對方；部分網友力挺她，也有網友認為男友後來已沒有強迫她，她卻發文公審對方，還提到前女友，相當莫名其妙。

該女網友在Dcard分享對話截圖，她日前與男友討論對方生日想要什麼禮物，男友回覆「口X」，她問有沒有實際的願望，男友說就算不實際也要許「一年一次，不過份吧，我很可憐欸，一般男性基本需求到我這，竟然要用許願的」，她認真回應無法，男友才說不用禮物，吃飯就好，她再問「前女友們幫妳口的不夠嗎」，男友說「但她們不在啦」。

該女網友說，男友平常就會對她說，如果她夠愛對方，就應該讓對方口X，男友說連很保守的前女友都願意，為什麼她不行，她強調沒有不愛男友，但就真的不想要，每任前任都是如此，她曾被前任強壓頭逼迫口X，她因此非常討厭別人提及此事，而如今男友表現出失望模樣，她無奈發問「有時候會覺得難道口x就是一切嗎？沒做到就代表不愛對方嗎」。

其他網友留言「如果對方硬要要求你做你不喜歡的事，你還覺得對方愛你嗎？他愛的只有他自己吧」、「可以回他，口X後嘴裡的東西要吐到他嘴巴，他能接受嗎」；也有不少人挺男友，「男友最後也直接說不用啊，雖然你覺得他因為這樣不高興，但並不是不尊重要硬來」、「你自己問他願望，然後他回答你，你還公審他，自己又提到前女友，你也太莫名其妙了吧」。