受中國大陸20大之後的地緣政治因素影響，台灣人到美加置產的詢問度大增。去年在台成立的德載國際不動產FUNWOO，打造國際房產平台，以科技房仲團隊，運用數據、AI 及機器學習技術，幫助民眾跨國置產，根據FUNWOO統計，20大後台灣人到美加跨國置產的詢問度翻倍，平台上成交量有8成位於美國，高達9成以投資為主。

FUNWOO目前成交的物件位於美國居多，約占80%。(品觀點提供)

德載國際不動產FUNWOO執行長曾意婷表示，FUNWOO 2021年成立以來，與傳統房仲的最大差異，是無縫整合了線上與線下服務，節省目前房仲業實體店面的各項成本，建立全數位化的商業模式，推出「一站瀏覽，全球皆可購」的國際房產平台，提供透明、數據化、零時差的鑑賞及購買服務。

FUNWOO目前據點設立在台北市信義區南山大樓，2023年2月也即將在台中全國大飯店設立台中辦公室，預計2023年底前進大南方在高雄設立第3個據點。

12日FUNWOO 南下高雄舉辦一場海外建案銷售說明會，曾意婷指出，2021年至2022年上半年，台灣雖面臨油電及工料雙漲局勢，但房市仍熱絡一路長紅，然而進入2022年下半年，股市表現不佳連帶影響房市、建物買賣移轉棟數明顯下降、預售屋轉售情形增加，又有對岸20大後台灣地緣政治問題，讓美國置產及移⺠成為熱門話題，連帶銷售說明會報名人數也明顯踴躍。

高資產客戶資金配置放眼國際，會把資金放置不同籃子分散風險。她說，目前FUNWOO網站上銷售案源的比例，美國與台灣的比例，各約占50%，不過目前成交的物件位於美國居多，約占80%，只有20%為台灣標的。

曾意婷觀察，台灣購屋族群的喜好仍以投資為主，不過在20大後，考慮移民的自住需求明顯增多，目前自住與投資需求的占比約為1:9。

FUNWOO目前在⻄雅圖、舊金山和洛 杉磯等地都有當地不動產經紀人團隊，服務囊括海外購屋、驗屋到出租管理等，以西雅圖當地的租金行情為例，曾意婷表示，西雅圖平均月租金達2000美元以上，若房價為50~100萬元美金，換算年投報率約2.4~4.8%。

不過，曾意婷提醒，高資產族群跨國購屋，仍需留意3大指標，首先是鎖定匯率相對穩定的國家，或是貨幣走勢相對強勢的經濟體，在台灣，多數企業家因為持有美元資產，自然相對傾向在美國置產。第2，則看房屋供需的走勢，始終要回歸經濟學的「供需法則」，包括就業人口流動、區域居住者的收入等，都是觀察指標。第3，則要留心該國家的房地產資訊是否公開透明。(記者張雅雲/高雄報導)