嘉義縣政府建立牡蠣溯源及剖蚵示範場域，藉此提升產業競爭力，今並舉辦成果發表。（呂妍庭攝）

加入牡蠣一同產製的蚵仔黑啤酒特別吸引眾人目光。（呂妍庭攝）

嘉義縣副縣長劉培東等人在東石鄉「白水湖蚵學家」全新打造的現代化剖蚵場體驗剖蚵。（呂妍庭攝）

嘉義縣是全台最大牡蠣產地，嘉義縣政府為強化在地特色產業競爭力，透過蚵產業提升計畫，成功輔導53戶蚵農導入溯源制度，並補助建置5處剖蚵示範場域，今副縣長劉培東等人在東石鄉「白水湖蚵學家」全新打造的現代化剖蚵場體驗剖蚵場域的大不同，也期待藉由一系列計畫，逐步提升嘉義國產蚵的競爭力。

隨國際貿易自由化，越南進口蚵日益趨多，國產蚵面臨挑戰與競爭，縣府為強化國產蚵市場競爭力，提供消費者安心的牡蠣，今年推動導入農產品生產追溯的溯源制度，除舉辦2場說明會外，也深入蚵農家戶輔導推廣，新增53戶蚵農加入溯源體系，業者的商品上將貼上農產品生產追溯條碼（QR-Code），主動揭露生產資訊，包括經營業者、產地來源及產品資訊等，同時進行品質自主管理，提升消費者購買東石蚵的信賴感。

此外，縣府也遴選5家自產自銷的剖蚵場所，進行場域環境及作業設備的改善，打造舒適、衛生的現代化示範場，農業處表示，傳統的剖蚵場環境簡陋、悶熱、髒亂，不僅給消費者有不乾淨不衛生的感受，剖蚵人員長期在高溫及低矮工作桌作業，也極為不舒適也易職業傷害。

白水湖蚵學家業者也現身說法，指以前剖蚵環境只有黑棚子十分簡陋，夏天熱、冬天冷，雨天還要穿雨衣，現在有舒適、衛生的現代化剖蚵場，不但剖蚵人員不易有職業傷害，冷藏設備也讓鮮蚵維持新鮮度。

今成果發表會上，劉培東說，淺海牡蠣養殖是嘉義沿海重要產業，嘉義縣長翁章梁非常重視，特別指示農業處積極輔導並推動蚵產業提升計畫，辦理導入溯源制度、剖蚵場域改善建立示範點、建立東石蚵共同品牌及包裝、通路媒合等工作，與進口蚵做市場區別，縣府未來也會持續辦理相關計畫，逐步提升嘉義國產蚵的競爭力。

今除示範場域介紹外，也邀請網紅克里斯丁一起烹煮新鮮蚵仔海味美食，同時邀請老四川、酉鬼啤酒、溯源餐廳、無毒農等通路廠商，其中加入牡蠣一同產製的蚵仔黑啤酒特別吸引眾人目光。