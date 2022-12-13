十銓(4967)旗下T-FORCE電競品牌正式推出專為AMD Ryzen 7000系列處理器及600系列主機板所打造的電競記憶體T-FORCE DELTA Alpha RGB DDR5，支援最新AMD EXPO超頻技術，讓記憶體在極佳的相容性下達到性能提升，輕鬆一鍵體驗極速穩定的超頻快感，為全球玩家提供優異的效能，攜手AMD打造卓越的遊戲體驗。

T-FORCE DELTA Alpha RGB DDR5採用隱形戰鬥機的意象風格，搭配剽悍的斜角線與幾何美學，打造硬派的戰鬥風格，其外觀搭配全幅式120度超廣角發光，並支援ASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion 2.0、MSI Mystic Light Sync、ASROCK-Polychrome Sync、BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ等多家燈效控制軟體，透過生動的RGB電競炫彩變化，讓玩家打造專屬燈光盛宴。T-FORCE DELTA Alpha RGB DDR5搭載電源管理晶片(PMIC)提升電源管理效能，並搭配專業導熱矽膠強化電源管理晶片散熱設計，強化散熱效能，有效穩定電源管理晶片運作，且支援On-die ECC除錯機制及AMD EXPO快速一鍵超頻，讓電競玩家輕鬆擁有極致超頻的效能體驗。

T-FORCE DELTA Alpha RGB DDR5推出5200MHz、5600MHz、6000MHz單通及雙通規格，供玩家依據容量及頻率需求選購，將於2023年1月初於北美Amazon/Newegg領先開賣。十銓科技旗下T-FORCE LAB將不斷研發並與各家主機板廠密切進行合作驗證，開創高品質、高穩定性之電競記憶體，陪同全球消費者一同體驗全新世代技術，並以業界先驅之姿，協助玩家輕鬆展現強悍效能。