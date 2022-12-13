騎乘公共腳踏車Youbike不僅解決民眾代步問題，價格也相當實惠，藝人史丹利日前就租借一台Youbike來騎，想不到卻因為喝醉忘記歸還，隔天清醒後才發現此事，趕緊把車牽去站點歸還，結果得噴1595元，讓他心痛哀號：「這價錢也太驚人了啊！搭高鐵去台中來回都還有找啊！」

史丹利13日在臉書分享此事，他表示日前下午借了台YouBike，當天卻喝醉酒被老婆帶回家，睡到今天才昏昏沉沉醒來，這才意識到腳踏車停在店門口沒還，且已經借了快24個小時。當時，史丹利立刻把車牽去還，機器卻顯示悠遊卡餘額不足，想不到儲值完，跳出的費用讓他大吃一驚：「我人生以來在Youbike的機器上看到最高的數字1595元，這價錢也太驚人了啊！搭高鐵去台中來回都還有找啊！」

無奈事情已成定局，史丹利忍不住哀嘆：「只能說這就是喝醉的代價」，並自我解嘲說：「第一次在Youbike上看到四位數，也算是種成就解鎖了吧，但我真的不想解鎖這樣的成就啊！」，隨後，史丹利在留言區曬出租車費1595元的「紀念照」，可見戴著粗框眼鏡的他雙手插在口袋，正與Youbike站在一起，臉色非常凝重，看到這一幕的網友笑翻了。

史丹利對忘記還車近24小時，所衍生的1595元租車費相當無奈。(圖/史丹利 FB)

網友紛紛在留言區開玩笑說：「我看那個空格應該容得下六位數，有機會的話可以」、「所以我習慣用完就還，多控制在幾十元內」、「快一張廉航機票飛沖繩的錢」，也有人要他打電話跟Youbike反應：「我也忘記還車過，打客服反應後有退費成功」、「可以打去Youbike客服，之前每日最高被收999元 」。

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