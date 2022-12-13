近期台灣輸往中國大陸水產品近乎全數遭禁，理由為企業註冊資訊不完整，受影響產值估超過60億，然而中國大陸早在2019年即預告相關措施，農委會等部會挨批輔導業者動作慢、無作為。農委會今(13)日表示，早已輔導業者註冊與補件，對外界動作慢的質疑加以否認。

農委會今日舉辦「第一屆社區營造獎」頒獎典禮，農委會副主委陳添壽受訪表示，早在對岸預告註冊的時候就已經輔導有意願的農漁相關業者申請，原本是網路申請，但在今年3月改為書面申請，加拿大、澳洲、美國等都認為中國要求企業註冊的做法是刻意設下貿易障礙。

「台灣哪有比較慢，大家要搞清楚耶！」陳添壽說，其他國家的補件截止日期都是明年6月，結果台灣卻整整提前1年，如果貿易障礙導致農漁民權益受損，政府當然要窮盡一切辦法來協助。

陳添壽說，現在都在講食物里程，國產的好東西大家應該要支持，養殖的午仔魚會協助加強內需供應，午仔魚可以用來煎、煮，還可以超低溫冷凍，好東西為何一定要出去呢？國人支持價格就會好，否則每年大量水產品進口，國產魚若能替代之就有助分散市場。

至於農遊券5.0是否能在本次暫停輸入下協助漁民，陳添壽表示，目前還沒有得到相關資訊，但如果像陳吉仲主委說的在農曆春節推出，應是以促銷季節性農漁產品行銷。