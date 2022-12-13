新北市政府今召開「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議」，世壯會開幕式將於2025年5月17日在台北大巨蛋登場，閉幕式則選定新北微風運河，將打造富有台灣特色的活動。（陳怡誠攝）

新北市政府今召開「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議」，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲擔任主委，共同主持會議，每半年舉行的定期會將督導賽會籌辦進度，也促進雙北合作，世壯會開幕式將於2025年5月17日在台北大巨蛋登場，閉幕式則選定新北微風運河，將打造富有台灣特色的活動。

侯友宜表示，「運動無界 人生無限」是賽會核心理念，新北市和台北市透過處級會議、執行長會議及執行委員會議的3級督導管考賽會整體籌備進度，預計將有2.1萬投入賽會籌辦工作，匯集全台體育專業人才，再度讓世界看見台灣。

侯友宜也說，從世大運到世壯運，雙北在場館等執行細節上都有默契，大致細節已經確定，進度穩定到位，相信可以圓滿順利，雖然柯文哲任期剩不到1個月，彼此仍並肩作戰，未來他也會跟台北市長當選人蔣萬安一起合作，將世壯運辦得更好，不會辜負柯文哲的用心。

柯文哲則說，世壯運的核心團隊都是2017年世大運團隊，當年留下的SOP，按表操課，遇到問題兩邊協調，大概就沒問題，今年雙北也已確認完成35種賽會運動種類、擇定66處場館，並完成IMGA的第一次訪視作業及授旗儀式，明年將啟動世壯運暖身系列賽事，加強活動知名度。

新北市體育處表示，本次世壯會會議主要討論整體籌備進度、場館整體規劃及2023年工作規畫進行報告，賽會將在2025年5月17日至30日舉行，並在2024年2月啟動報名作業，屆時預估將有超過100個國家，近4萬名選手及親友來台，帶動觀光、經濟效益，創造超過100億元的總體經濟收益，賽會詳情將刊登在2025世壯運官網及FB粉絲團。