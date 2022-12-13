屏東縣府團隊再創榮耀，二度榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。(屏縣府提供)

屏東縣府團隊再創榮耀，二度榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎。(屏縣府提供)

2022年公務人員傑出貢獻獎表揚大會13日在考試院舉行，屏東縣政府團隊以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎，這是屏縣府繼2019年以璀璨燈會行銷屏東的高效團隊獲獎後，再度榮獲公務人員傑出貢獻獎團體獎，也創下第一個地方政府團隊二度獲獎的縣市。

「公務人員傑出貢獻獎」有公務界諾貝爾獎之稱，被譽為公務人員最高殊榮，向來深受各界肯定，屏縣府團隊今年以「復興兩河流域，翻轉阿緱城貌」提案，在歷經書面初審、簡報複審及決審3階段的層層嚴選，於全國符合資格的44組優秀團體中脫穎而出，再創榮耀。

代表北上領獎的屏縣府秘書長邱黃肇崇表示，最難得的是，團體獎以往都是各部會或各縣市單一局處提案申報，幾乎沒有以整個縣府團隊名義申請，主要的原因在於跨局處整合難度非常高，但屏縣府卻能打破局處隔閡，整合所長讓縣政能夠發揮最大效益。

2019臺灣燈會在屏東舉辦時讓全國驚艷，就是縣府團隊協力無間成果，當時屏東縣政府第一次提案申報獲獎，跌破許多人眼鏡，此次再度獲獎，印證縣府跨局處合作的治理作為及經營策略成功，延續「我屏東我驕傲」，並將此榮耀與縣民鄉親分享。

屏縣府指出，縣府團隊在縣長潘孟安帶領下，透過跨局處整合，展現1＋1大於2的工作態度推動各項縣政，其中以自然生態工法及污水管理，解決萬年溪及殺蛇溪長久汙染問題，改造河岸綠帶與城市舊空間，翻轉屏東市容。

另外順著萬年溪，讓屏東圖書總館華麗變身，並改造萬年公園及復興公園；沿著殺蛇溪，開啟屏菸1936文化基地，打造縣民公園美景，同時串連勝利星村創意生活園區、和平公園共融遊戲場，讓屏東市從黯淡無光轉變為「屏東驕傲」，讓縣民拾回城市光榮感和地方記憶，了解城市的故事。