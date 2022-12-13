數位部昨在臉書上宣傳線上點餐系統，由部長唐鳳親自上陣吃麵線，慘遭網友噓爆，也被立委邱顯智質疑什麼時候要解決戶政資料外洩問題；立委賴香伶今也痛批政府沾沾自喜吃麵線，卻對戶政資料外洩交代不清。唐鳳受訪表示，憲法法庭判決表示需要各資保護的專責機制，技術上數位部樂意協助，但在成立之前，每一個部會要先做好自身的個資管理。

數位部長唐鳳今出席Buying Power 社會創新暨新創採購頒獎典禮，會後接受媒體採訪。對於外界質疑數位部是在浪費預算，比起雲市集應該先解決戶政資料外洩的問題，唐鳳表示，數位部大部分預算(160億)是兩年期前瞻預算，該筆預算是確保個地方都能收到寬頻網路，確保寬頻相關的人權，這部分數位部責無旁貸。

對於戶政資料外洩，唐鳳表示，憲法法庭已經作出判決，日後需要個資保護的獨立機制，這個獨立的專責機制若在技術上需要數位部協助的話，數位部樂意協助；但在這個「獨立機制」成立之前，是每一個不同部會需要做自身個資管理的機制。

被問及公部門禁抖音，唐鳳說，2019年數位部有訂「危害國家資通安全產品限制使用原則」，在公部門中任何危害資通安全的軟、硬體都不能使用，目前還是僅限於公部門，與私人滑手機的使用沒有關聯。

唐鳳指出，個人設備的管理規範，會由政委吳政忠在月底主持的資通安全會報中來討論，若各部會討論之後要推出其他的原則，那可能要到月底會比較明朗。

唐鳳也強調，數位部沒有傳播監理的權限，以目前的權限來說，就是以公部門、公部門的所屬場域的場域以及關鍵基礎設施這三個作為主要「危害國家資通安全產品限制使用原則」的推動場域。

媒體追問，那臉書上也看的到抖音的影片，只禁抖音是不是不夠？唐鳳表示，公部門的管理並不是看內容，看的是軟硬體在使用上會有危害資通安全的可能，好比說放在剪貼簿的密碼會不會被傳到可能會危害到國家資通安全的地方，跟影片的內容不相干。