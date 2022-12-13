位於愛河上游的三民一號公園「光之塔」換新裝，快來朝聖全台最大的禮物盒燈飾。（柯宗緯翻攝）

日本神劇《First Love初戀》中浪漫的下雪場景，在溫暖的港都竟然也可以感受到氛圍。高市觀光局將「光之塔」打造成全台最大耶誕禮物，以銀白色、暖白光的燈飾搭配吸睛的4米巨大蝴蝶結與禮物帶呈現，搭配定時雪花紛飛，可望成為超夯網美打卡景點。

高市觀光局長周玲妏表示，光之塔位在同盟路與自立路口的三民一號公園內的台電高架鐵塔，近年改造成煥然一新的重要地標，搭配創新的策展理念，以現代科技結合燈光藝術，讓老舊電塔再造，將新的公共藝術融入社區內，活化都市整體景觀環境，再造光之塔新生命力。

位於愛河上游的三民一號公園「光之塔」換新裝，快來朝聖全台最大的禮物盒燈飾。（柯宗緯翻攝）

位於愛河上游的三民一號公園「光之塔」換新裝，快來朝聖全台最大的禮物盒燈飾。（柯宗緯翻攝）

周玲妏說，在2022年年底，將耶誕燈光從下游的愛河灣展演延伸至上游光之塔，民眾到高雄沿著愛河一次可欣賞到全台最大的耶誕禮物盒及全台最高、最炫的耶誕光束展演，「冬季的高雄絕對比你想像的更好玩」。

觀光局補充說明，公園中央廣場特別設計可愛禮物小屋點綴，提供更多想像空間，民眾可在拍照時發揮各種巧思歡慶聖誕，不論是在窗內對望、共擁聖誕禮物、一起穿門走入2023或是與家人一起在禮物群中合影，都是很有創意的擺拍選擇。

最近受到日劇《First Love初戀》洗禮，不少民眾對於浪漫下雪的場景無法招架，可望帶動一波打卡熱潮。「光之塔獻禮」展期將展示到2023年2月28日，雪花紛飛時間即日起至12月22日的每周五、六、日、12月23日至明年1月1日的傍晚5時至晚間10時，1次噴2分鐘、休6分鐘。