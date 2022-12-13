大陸福建省福州市有輛勞斯萊斯車子停在停車場內，豈料，有名男子路過看到車標上的「女神」便開始把玩，疑似觸動了防盜機制，「女神」縮回車體內，男子竟然又伸手去將「女神」硬拉起，導致升降系統受損，事後，車主發現將車拿去送修，需要119萬的維修費，也立刻報警，待警方調查處理。

綜合陸媒報導，福建省福州市有名男子經過1輛勞斯萊斯車旁時，看見該車的車標「女神」便開始玩弄，導致車標被弄到縮進去，但他竟又強硬將車標拉起，之後便離開現場；勞斯萊斯的車主表示，將車開去檢測時，發現車子的升降系統損壞，維修費要2414萬元(約新台幣119萬元)，對此，車主也已經報警，待警方的調查。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「碰一下縮回是防盜機制」、「我都離得遠遠的，這個人還用手去摸」、「讓他賠，賠死他」、「勞斯萊斯也敢碰」、「這麼大的人了，手還這麼賤，趕緊賠錢吧」、「他想偷了賣錢吧？」、「都是成年人了，該怎麼辦就怎麼辦吧」。