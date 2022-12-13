中華電(2412)今(13)日宣布，與鏡文學共同出品台劇《八尺門的辯護人》，該劇日前獲文策院邀約代表台劇參加在新加坡舉行的亞洲最大ATF(Asia TV Forum & Market)亞洲電視論壇及內容交易市場展，該劇預計2023年第二季將於中華電信MOD、Hami Video首播。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電宣布與鏡文學出品台劇《八尺門的辯護人》，該劇為中華電繼投資公視旗艦時代劇《牛車來去》、原創台劇《我願意》、金鐘獎「戲劇類節目創新獎」《孟婆客棧》等優質戲劇後，再次參與原創台劇並於國內首播前，前進新加坡在亞洲最大的內容交易市場參展，為國內影視產業的發展再次注入強心針，也展現中華電續攻國內影視平台的重大意義。

ATF為亞洲指標性電視內容市場展，中華電本次參與主要出品的《八尺門的辯護人》獲邀代表台劇參展，助攻國內影視產業再下一城，持續推動台灣文化走向國際各大影視內容舞台，為MOD、Hami Video客戶帶來豐富多元的影視內容。