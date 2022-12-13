在最新經濟數據好壞參半下，韓股13日震盪整理，最後收2,372.4點，僅微跌0.62點，近乎收平盤。同時，韓元小升，外資賣超1137億韓元。

全球景氣下滑導致需求不佳，也衝擊到韓國極為依賴的出口，再加上進口能源成本始終在高檔徘徊，韓國今年貿易逆差十之八九應會飆新高，今年有機會上看至少500億美元，並重寫歷史紀錄。

韓國電商業者Interpark統計，之前因新冠疫情壓抑旅行需求，11月發生報復性大增情況，民眾利用Interpark網站買機票的銷售量達1212億韓元，約0.93億美元，年增至少兩倍。至於與疫前2019年11月相比，也是高出15%。

大韓航空雖開高，但受獲利了結影響，股價收跌0.2%，韓亞航空則持平。其它個股方面，三星電子漲0.34%，SK海力士漲1.48%，電池製造商LG Energy Solution跌1.1%，LG化學也跌0.8%。

韓元兌一美元在1,306價位附近，韓元小升1.2元。