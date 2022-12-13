有名男子日前到新北市中和區興南路一段的飲料店購買冷飲，結果他結帳時發現零錢不夠5元，被店員拒絕賒帳後不僅氣的將剛做好的飲料甩到地上，還拔槍恐嚇「你給我小心一點」，正當他要大搖大擺的離開飲料店時，直接被趕來的警方壓制逮捕，並搜出2把刀械以及10包毒品咖啡包，全案依恐嚇、毒品危害防制條例偵辦。

這起事件發生在10日下午2時30分，43歲楊姓男子原本在台北萬華跟朋友聚會，搭計程車返家途中經過興南路一段的這間飲料店，因此請計程車司機暫停讓他下車購買飲料，豈料當他欲結帳時發現身上只剩50元，不夠付要價55元的飲料，因此楊男便向店員稱自己住在附近，等等會把5元拿來，試圖將飲料帶走離開。

不過店員也當場表明不能賒帳，雙方便對此發生口角，這時其他店員趁隙趕緊報警求助，之後楊男越講越火爆，竟把飲料潑灑在地，並拔槍恐嚇店員「你給我小心一點」，正當他大搖大擺的準備搭上計程車離開時，獲報的警方同時也趕抵現場，直接將楊男控制逮捕，楊男還一度脫衣服跟員警嗆聲，但來是遭帶回偵辦。

事後警方還搜出折疊刀1把、彈簧刀1把、毒品咖啡包10包。(黃敬文翻攝)

事後警方還在楊男的包包裡搜出折疊刀1把、彈簧刀1把、毒品咖啡包10包(9包咖啡包初篩為卡西酮陽性、1包初篩未有反應，後續將送檢驗)；空氣槍鎗初步檢測殺傷力較低，全案依恐嚇、《毒品危害防制條例》偵辦。

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