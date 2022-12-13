據中國國防部網站，第五屆中拉高級防務論壇13日以視訊方式召開。論壇以「和平．合作」為主題，來自24個拉美和加勒比國家的防務部門和軍隊領導參會，中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席會議並做主旨發言。他表示，希望與拉美和加勒比國家共同應對風險挑戰，築牢安全屏障，開展全方位的防務合作。

魏鳳和說，在中國國家主席習近平與拉美和加勒比國家元首共同引領下，中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新時代。面對複雜嚴峻的國際和地區形勢，中拉應同舟共濟應對風險挑戰，要加強團結合作，築牢安全屏障，推動形成全方位、多層次、寬領域的中拉防務合作新格局，為維護世界和地區和平穩定、推動構建人類命運共同體做出新的更大貢獻。

與會的拉美和加勒比國家代表表示，拉中高級防務論壇為雙方深化防務安全合作提供了重要平台，對促進拉中防務合作發揮了重要作用。感謝中方在防務和安全領域對拉美和加勒比國家的寶貴支持，期待與中方進一步加強團結協作，推動拉中防務合作不斷取得新進展。