法國國家足球隊將在台灣時間15日凌晨對上非洲黑馬摩洛哥。

法國國家足球隊將在15日對上非洲黑馬摩洛哥，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將前往卡達觀戰，不過摩洛哥似乎氣勢更旺，傳出當天將有4.5萬名摩洛哥支持者在場內加油，佔場館座位的75%，可說是「幾乎包場」，相較之下場內僅約4000名法國球迷。

法國隊將在卡達時間14日深夜（台灣時間15日凌晨3時）對戰摩洛哥，勝者將能挺進冠軍戰，馬克宏已經排開行程，準備飛往卡達現場觀戰。

不過據法國足球雜誌《Onze Mondial》報導，當天法國隊在氣勢上似乎已經輸對手一大截，報導引述法媒「Foot Mercato」記者布爾坎（Hanif Ben Berkane）在推特發布的消息，指出屆時將有30架從摩洛哥飛往卡達的專機，摩洛哥皇家足球協會（Royal Moroccan Football Federation）將免費提供3500張門票讓摩洛哥球迷進場觀賽，布爾坎在推文中讚賞摩洛哥皇家足球協會相當「慷慨」。

Environ 45 000 marocains sont attendus pour cette demi-finale contre 4000 français environ. — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) December 12, 2022

除此之外，布爾坎也爆料這場比賽預計將有4.5萬摩洛哥球迷進場加油，相較之下只有約4000名法國人會進場。

《Onze Mondial》指出，比賽的巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）約有6萬個座位，摩洛哥球迷將佔75%，是法國球迷的10倍，他們「已經準備好為法國隊營造一種特殊氛圍」，摩洛哥球迷有明顯的人數優勢。