桃園市青年事務局輔導青年職人，陪伴開啟創作之路外也擁有謀生能力，其中，陶藝職人羅亭惠開設「阿囡工作室」，服裝設計達人呂學政則創立品牌「呂」，兩人都是在外闖蕩後回到故鄉桃園重新出發，透過多元輔導及協助行銷獲得外界目光注視，擦亮桃園青年文創職人品牌。

31歲的羅亭惠從小就對藝術及手作充滿興趣，自大學起從事陶土創作，畢業後利用100萬元存款開設工作室完成夢想第一步。她說，陶土可加可減，可以形塑出很多作品，工作室除了開設課程外，也有陶器客製，像是很多愛寵物的主人在寵物過世後，請她製作兔子、貓及狗的骨灰罐，今年她也和學生們一起開師生聯展，期盼有更多人把陶土創作當成生活的一部份，工作室取名為「阿囡」是小孩子之意，希望大家在陶土創作中找回童年記憶時的樂趣。

呂學政則是在學生時期就曾獲得兩次獲得全國性服裝設計競賽首獎，2011年成立「呂」自有品牌，他認為故鄉桃園有許多新住民以及閩客族群，反思時尚與社會間的關係，後來以「原生時尚」為理念，因為本身也是客家人，作品以台灣在地文化及客家認同出發，像是將客家花布製成獨立時尚包、台灣文化融入運動服裝等，應邀發表多次服裝秀與國內外展覽。

青年局長陳冠穎表示，為培育在地青年職人提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制。今年持續依各級職人之需求投入適當的資源，如課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導等協力其發展外，更特別與百貨商場合作推職人快閃櫃位，鼓勵青年勇敢追夢、拓展多元通路後，讓桃園文創能蓬勃發展。