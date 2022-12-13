有鑑於社會大眾日益重視環境權之保障，司法院在13日發布「焦點團體建議法院辦理環境犯罪態樣量刑審酌時允宜注意之事項」，提出建議，作為法官辦理環境犯罪量刑時之參考，以期量刑更為公平妥適。

首先是環境危害程度愈重，量刑應愈重；行為人造成主管機關難以查緝或難以判斷污染物之影響程度、犯罪行為對環境生態造成嚴重損害或污染物具有高危險性等，均宜列為從重量刑因子。其次是，有事後補救者，可以做有利思考：行為人主動回復環境、與行政機關合作清理污染物、提供補救措施等，則宜列為從輕量刑因子。

另依危害類型進行細緻化的量刑思維，非法排放污染物、盜伐林木之種類、數量、地點、範圍、時間、次數等，亦宜列為量刑審酌事項；將環境主管機關意見納入量刑審酌：量刑前如徵詢主管機關之意見，得作為量刑辯論之基礎，以及對法人科以罰金刑時之量刑因子及注意事項。

有鑑於社會大眾日益重視環境權之保障，司法院在13日發布「焦點團體建議法院辦理環境犯罪態樣量刑審酌時允宜注意之事項」，提出建議，作為法官辦理環境犯罪量刑時之參考，以期量刑更為公平妥適。