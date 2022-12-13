桃園市龍潭區三坑地區因地理特性土壤肥沃加上純淨山泉水，生產的茭白筍品質佳，在地大石門休閒農業發展協會積極推廣在地農產，近年舉辦三坑茭白筍節打出知名度，但因農民老化缺工，面臨無法擴大種植面積也無法成立專門產銷班難題，期盼政府設法在農忙採收時期訓練農業人力投入，才能讓在地農特產有發展空間。

大石門休閒農業發展協會總幹事劉湘華說，龍潭三坑地區種植茭白筍面積約3公頃，全區種植面積約有5公頃，每年約在中秋節前後時期收成，但農忙時期長達8個月，採收後也需要有冰箱冷藏保鮮，或有相關設備加工製作成為熟食真空包等，筍農們長年以來希望成立專門的茭白筍產銷班，相關單位才能給予設備等資源補助，無奈都因種植面積不足被打回票。

劉湘華說，隨著農民們上了年紀，即便大家有足夠的土地面積，寧願種植其他作物也不願意投入擴大種植茭白筍面積，因為採收時期得用純人工無法使用農具機械協助採收，沒有足夠人力投入就影響採收面積，加上沒有專門的產銷班缺乏通路，常常採收後就只能靠里長在通訊群組中幫忙銷售，或是筍農自銷還常常碰到遊客殺價，在肥料等原物料齊漲的年代，筍農們時常被剝削。

農業局專門委員胡淑芬表示，農業產銷班成立受到法規限制，需有班員10人以上栽培面積合計10公頃以上，若為設施型需達5 公頃以上，現況下龍潭區茭白筍種植面積不足，但農業人力問題可協調農業局輔導之青農，在農閒時可轉介至當地協助農務等生產工作，期盼可協助紓緩農忙時期缺工問題。