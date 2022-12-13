香港股市周二收盤反彈。投資人仍等待重要的美通膨資料；此外香港放鬆對入境旅客的防疫管制，旅遊相關股票上漲；中國和香港也紛宣布，放寬防疫追蹤App的使用規定。半導體股走高6.9%，領漲最多。

儘管如此，內地的滬深指數仍下跌。市場擔心，政府在取消清零政策主要措施之後，新冠疫情是否將會大反撲。此一擔憂也持續帶動醫療股的上漲。

周二香港恆生指數收盤回升132.57點或0.68%，為19596.20點。國企股(H股)升26.55點或0.40%，為6654.85點。

消費和餐飲股上漲，呷哺呷哺升8%，海底撈升2.9%，奈雪的茶升7%。

新華製藥在周一暴漲50%之後，今日一度升30%，收盤升4.4%，報13.68港元。由於全國進入居家防疫時期，新冠病毒藥物需求急升，該公司生產的多款藥物，名列國務院公布的居家防疫藥品參考名單。

華虹半導體大漲20.6%，報30.9港元；中芯國際也升9.6%，報18.18港元。外電引述消息人士指出，中國將斥資1兆人民幣，推動晶片發展，正計畫推出五年以來最大財政措施，透過補貼和稅務減免，來支持國內半導體生產；據了解，多數財政援助將支持中國業者購買國內半導體設備。