澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制13日下午召開新聞發布會，孕產婦、兒童、老年健康，心腦血管疾病防治，免疫規畫等領域專家出席新聞發布會，介紹重點人群健康管理有關情況，並回答媒體提問。中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶提及，疫苗產生抗體需要1-2周，沒有完成疫苗接種的老年人要盡快接種疫苗，沒有完成加強的要盡快加強，這樣才能起到更好的保護作用。

發布會上，有記者提問，部分老年人認為目前接種新冠疫苗已經晚了，請問接種之後多久可以產生抗體？對此，王華慶表示，疫苗起到保護作用確實需要一段時間。一般疫苗接種以後，能夠產生抗體需要1-2周，但是如果要產生比較高程度的抗體，全程免疫大概在4周左右。有的時候我們需要開展加強免疫，產生抗體的時間更快、更短，產生的水準更高。

王華慶提及，這進一步提示著沒有完成疫苗接種的老年人要盡快接種疫苗，沒有完成加強的要盡快加強，這樣才能起到更好的保護作用。